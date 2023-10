Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Roggenbachstraße

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.10.2023 wurde auf einem Parkplatz an der Sporthalle in der Roggenbachstraße in Schopfheim im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 17:40 Uhr ein geparkter Renault Twingo beschädigt.

Nach bisherigem Kenntnisstand stieß ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit dem Renault Twingo auf dem Parkplatz zusammen und entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Schaden am Renault wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07622 66698-0 zu melden.

