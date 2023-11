Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren wegen glatter Fahrbahn

Weimar (ots)

Am Dienstagabend befuhren eine 62jährige Volvo-Fahrerin und eine 60jährige Skoda-Fahrerin in dieser Reihenfolge die B7, aus Richtung Weimar kommend, in Richtung Erfurt. Als die Volvo-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste, schaffte die Skoda-Fahrerin bei glatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell