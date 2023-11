Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall aufgrund von Straßenglätte

Apolda (ots)

Am 28.11.2023 gegen 17:10 Uhr kam es in der Jenaer Straße, Apolda, zu einem Verkehrsunfall. Ein 39jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Jenaer Straße stadtauswärts. Circa 300 m nach dem Kreisverkehr verliert er aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutscht in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit dem Pkw eines 38jährigen. Die Straßen waren zeitweise gesperrt. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

