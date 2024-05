POL-VK: Bedrohung und Beleidigung im Zusammenhang mit den anstehenden Kommunalwahlen

Völklingen (ots) - Am 22.05.2024, um 23:04 Uhr, ereignete sich in Völklingen ein Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Die Fahrerin, 40 Jahre, wohnhaft in Völklingen bog von der Schubertstraße nach rechts in die Heinestraße ein. Auf Grund ihrer alkoholischen Beeinflussung verlor sie die Kontrolle und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Am E-Scooter entstand leichter Sachschaden in Form von Kratzern. Die Fahrerin wurde bei dem Sturz leicht verletzt und wurde mittels ...

