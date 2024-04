Polizei Bonn

POL-BN: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Bad Godesberg im Januar 2024 - Polizeiliche Einsatzkräfte nehmen drei Tatverdächtige vorläufig fest - Ermittlungen der Mordkommission dauern an

Bonn (ots)

Am 17.01.2024, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der Straße "Am Fronhof" in Bad Godesberg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 21-jähriger Syrer war hierbei von mehreren Unbekannten attackiert und schließlich auch mit einem Messer schwer verletzt worden.

Nach den ersten Ermittlungen bestand Grund zu der Annahme, dass die Tatverdächtigen keine festen Bezüge nach Bonn haben und sich an einem derzeit unbekannten Ort im Bundesgebiet aufhalten. In den späten Abendstunden des 06.04.2024, gegen 23:00 Uhr, nahmen Fahndungsteams drei syrische Tatverdächtige im Alter von 22, 23 und 24 Jahren in der Kölner City nach einem Hinweis vorläufig fest.

Im Zuge der weitergehenden Ermittlungen wurde der mutmaßliche Haupttäter des Tatgeschehens vom 17.01.2024, ein 22-jähriger syrischer Staatsangehöriger, auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt - dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden ebenfalls vorläufig festgenommenen Begleiter des 22-Jährigen wieder entlassen.

Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Mordkommission dauern - auch mit Blick auf weitere Tatbeteiligte - derzeit noch an.

