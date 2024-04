Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Holzlar: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Am Sonntag (07.04.2024) wurden der Bonner Polizei sechs Einbruchdelikte in Bonn-Holzlar gemeldet.

Offenbar hatten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag versucht, die Haustüren von je drei Häusern in der Siebengebirgsstraße sowie der Alte Bonner Straße aufzuhebeln. Dabei entwendeten sie aus einem Einfamilienhaus an der Alte Bonner Straße zwei Geldbörsen und Bargeld. In den übrigen Fällen gelangten die Unbekannten nach derzeitigem Sachstand nicht in die Häuser.

Bislang sind keine Beobachtungen zu den mutmaßlichen Einbrechern bekannt. Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei fragen daher: Wer hat im Zusammenhang mit den geschilderten Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

