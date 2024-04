Polizei Bonn

POL-BN: Kioskeinbruch in Bonn-Brüser Berg - Zeuge beobachtete zwei Tatverdächtige

Bonn (ots)

Am 06.04.2024, gegen 06:40 Uhr, brachen zwei noch unbekannte Personen in einen Kiosk auf der Borsigallee in Bonn-Brüser Berg ein. Nach der Spurenlage schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Kiosks ein und verschafften sich so Zugang in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie nach den bisherigen Feststellungen Zigaretten und E-Zigaretten in noch nicht festgestelltem Umfang. Mit ihrer Beute entfernten sie sich dann in Richtung Hardtberg.

Ein Zeuge, der durch die Geräuschentwicklung aufmerksam geworden war, beobachtete zwei Tatverdächtige:

1.Tatverdächtige:

ca. 20 Jahre alt 175-180 cm groß grauer Jogginganzug mit einem roten Streifen (seitlich) Kapuzenpulli und maskiert mit einem Schal

2. Tatverdächtige: ca. 20 Jahre alt ca. 175-180 cm schwarzer Jogginganzug, schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Schuhe maskiert

Die von den alarmierten Polizeikräften eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen. Mögliche weitere Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem zuständigen KK 13 in Verbindung setzen.

