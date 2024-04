POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Bonn-Rüngsdorf vor Ort - Terminhinweis

Bonn (ots) - Am 06.04.2024, gegen 06:40 Uhr, brachen zwei noch unbekannte Personen in einen Kiosk auf der Borsigallee in Bonn-Brüser Berg ein. Nach der Spurenlage schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Kiosks ein und verschafften sich so Zugang in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie nach den bisherigen Feststellungen Zigaretten und E-Zigaretten in noch nicht ...

