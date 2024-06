Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240617.1 Rehm-Flehde-Bargen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht!

Rehm-Flehde-Bargen (ots)

Am vergangenen Freitag ist es nach derzeitigen Erkenntnissen in Rehm-Flehde-Bargen zu einer Gefährdung im Straßenverkehr gekommen. Beteiligt waren ein Auto- und ein Motorradfahrer, der genaue Geschehensablauf bleibt zu klären. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 15.15 Uhr waren zwei Biker auf der Bundesstraße 5 in Rehm-Flehde-Bargen unterwegs. Kurz vor Ortseingang überholte der Fahrer eines Toyotas die beiden. Einer der Motorradfahrer überholte wenig später seinerseits den Wagen, wobei es zu einer Berührung der Verkehrsteilnehmer kam. Der Biker stürzte nicht, an dem Auto und an der Maschine entstanden einige Schäden.

Bei Eintreffen einer hinzugerufenen Streife war zwischen den Beteiligten bereits ein Streit entfacht, der in einer Körperverletzung gipfelte. Was genau sich während der Überholmanöver zugetragen hatte, ließ sich vor Ort nicht abschließend klären. Aus diesem Grund suchen die Beamten nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Sie sollten sich in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 melden.

Merle Neufeld

