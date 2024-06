Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgänger vor Diskothek angefahren und verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Die Polizei sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am frühen Sonntagmorgen (9. Juni) vor einer Diskothek an der I. Dellbrügge ereignet hat. Hierbei verletzte ein flüchtiger BMW-Fahrer zwei Fußgänger (m, 26 / w, 24) leicht.

Gegen 3:15 Uhr befand sich ein Pärchen aus Gelsenkirchen vor einer Diskothek an der I. Dellbrügge auf der Fahrbahn. Aus ungeklärten Gründen fuhr ein unbekannter Mann die Fußgänger mit einem schwarzen BMW an und flüchtete vom Unfallort in Richtung Schützenbahn.

Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden Fußgänger und verletzten sich leicht. Im Anschluss suchte das Pärchen ein Krankenhaus auf und alarmierte die Polizei. Der unbekannte Mann soll eine schwarze Limousine der BMW 5er-Reihe mit Gelsenkirchener Kennzeichen gefahren haben.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Unfalls. Wenn Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dem Fluchtfahrzeug geben können, nehmen Sie bitte über hinweise.essen@polizei.nrw.de oder die Rufnummer 0201/829-0 Kontakt zum Verkehrskommissariat 1 auf./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell