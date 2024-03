Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Fulda. Am Mittwoch (28.03.), gegen 18.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße im Bereich einer Empore vor einem Einkaufszentrum zu einer exhibitionistischen Handlung. Dort entblößte sich ein Mann sein Geschlechtsteil und zeigte es Passanten, die sich auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielten. Zeugen beschreiben den Täter als etwa 1,85 Meter groß, circa 30 bis 50 Jahre alt, vermutlich Glatze. Der Mann trug zur Tatzeit eine dunkle Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

