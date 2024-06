POL-E: Essen: 19-Jährige durch Unbekannte beleidigt, bedroht und geschlagen - Fotofahndung

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Heute am frühen Morgen (6. Juni) brachen zwei Männer in ein Internetcafé an der Ehrenzeller Straße ein. Beide wurde noch während der Tat erwischt und vorläufig festgenommen. Gegen 1:40 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle zwei Personen, die über ein Fenster in das Internetcafé einbrechen. Die herbeigeeilten Polizisten stellten ...

