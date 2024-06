POL-E: Essen: Einbruch in Internetcafé endet mit vorläufigen Festnahme

Essen (ots) - 45149 E.-Haarzopf: Am 30. Dezember vergangenen Jahres hob eine 70-Jährige in einer Bankfiliale an der Fulerumer Straße Geld ab. Sie nahm das Bargeld aus dem Ausgabefach des Automaten und steckte die Scheine in ihre Geldbörse. Unter einem Vorwand wurde sie von zwei Unbekannten abgelenkt, die ihre EC-Karte entwendeten. Erst zuhause bemerkte die Essenerin ...

