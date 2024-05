POL-HX: Mit 119 km/h bei erlaubten 70 km/h

Borgentreich (ots) - In Borgentreich-Natzungen wurde ein E-Bike gestohlen. Bei einem weiteren blieb es beim Versuch. In dem Zeitraum vom Samstag bis Montag, 4. - 6. Mai, verschafften sich Täter unbefugt Zugang zu einer Garage in der Gartenstraße. In der Garage befanden sich zwei E-Bikes. Eines konnte gestohlen werden, bei einem weiteren schützte das Schloss vor dem Diebstahl. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf rund ...

