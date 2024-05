Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kartenetui aus BMW entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr, schlug eine bislang noch unbekannte Täterschaft die Scheibe eines in der Vangerowstraße geparkten BMW X3 ein. Im weiteren Verlauf wurde ein, in der Mittelkonsole liegendes, Kartenetui entwendet. Darin befanden sich neben einem Ausweisdokument auch Geld- und Versicherungskarten.

Der 49-jährige Eigentümer bemerkte den Einbruch in sein Fahrzeug, als er die Alarmanlage hörte. Daraufhin verständigte er unverzüglich die Polizei und konnte eine flüchtende Person beobachten. Diese wird wie folgt beschrieben: circa 170 - 180 cm groß, helle Hautfarbe, dunkle Haare oder Strickmütze, dunkel gekleidet. Die unbekannte Person flüchtete in Richtung Bergheimer Straße.

Neben dem erlangten Diebesgut entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft mitteilen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06221 18570 zu melden.

