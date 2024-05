Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Heidelberg zu Verkehrsbeinträchtigungen, nachdem in Höhe des SNP Dome ein Lastwagen und ein Auto miteinander kollidiert sind. Der genaue Unfallhergang und ob es Verletzte bei dem Verkehrsunfall gibt, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei und Rettungskräfte sind derzeit an der Unfallstelle eingesetzt.

