Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brand in einem Mehrfamilienhaus, PM 2

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam es in einer Wohnung im 7. Stock eines Mehrfamilienhauses zu einem Brandausbruch. Glücklicherweise konnten fast alle Bewohner unverletzt das Haus verlassen. Nach jetzigem Sachstand wurde lediglich eine Person durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Dennoch dauerten die Nacharbeiten noch einige Zeit an, sodass erst nach über zwei Stunden die Feuerwehr das Haus wieder für die Anwohner freigeben konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

