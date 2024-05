Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen kurz vor 19.00 Uhr kam es in der Hubertusstraße in Hockenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines MINI konnte den Unfallverursacher noch beobachten, wie dieser mit seinem dunkelgrünen Pkw beim Zurücksetzen gegen sein Fahrzeug stieß. Im Anschluss daran entfernte sich der Pkw von der Örtlichkeit, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Schaden an dem MINI beläuft sich auf ca. 600,- Euro. Dem Geschädigten war es leider nicht möglich, sich ein Kennzeichen oder eine nähere Beschreibung zu notieren. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Unfallverursacher-Fahrzeug um einen dunkelgrünen Pkw gehandelt hat. Zeugen, die möglicherweise Angaben zur Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel. 06205 / 28600, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell