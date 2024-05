Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr, und Samstagabend, 18.30 Uhr kam es in der Bürgermeister-Fuchs-Straße in der Mannheimer Neckarstadt zu einer Sachbeschädigung an Pkw. Der bislang unbekannte Täter schlug hierbei das Glas der hinteren Schlussleuchte eines dort geparkten Rover Evoque ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel. 0621 / 33010, in Verbindung zu setzen.

