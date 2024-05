Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen war in Mannheim ein 24-jähriger Mann mit einem E-Scooter unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 01:53 Uhr in der Augustaanlage auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 24-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und in der Folge eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss verantworten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass es sich bei den sogenannten E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die Alkoholgrenzwerte für Autofahrer gelten. Auch ist bei Verstößen mit den gleichen Konsequenzen, wie z.B. dem Entzug einer bestehenden Fahrerlaubnis, zu rechnen.

