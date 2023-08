Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin nach Sturz verletzt

Nordhausen (ots)

In der Halleschen Straße stellte eine Streifenwagenbesatzung eine verletzte Radfahrerin fest. Diese war am Dienstagnachmittag gestürzt, als sie Passanten ausgewichen war. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden. Die Passanten wurden durch den Unfall nicht verletzt.

