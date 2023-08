LPI-NDH: Technische Geräte bei Einbruch entwendet

Mühlhausen (ots) - Derzeit unbekannte Diebe suchten in der Zeit von Sonntagabend zu Montagabend eine Garage in der Forstbergstraße heim. Das Zugangstor wurde aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sicherte Spuren am Tatort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

