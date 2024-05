Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Neuenheim: Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat ein 19-jähriger Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn der Ziegelhäuser Landstraße, um diese zu überqueren. Hier übersah der 19-Jährige den Toyota eines 40-Jährigen, der die Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Ziegelhausen befuhr und wurde durch diesen, trotz eines Ausweichversuchs, erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt der 19-Jährige schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen, und wurde in eine umliegende Klinik verbracht. Am Toyota entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell