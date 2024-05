Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nußloch (ots)

Am Freitagabend, in der Zeit von 18.30 bis 23.30 Uhr, nutzte bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Bewohner aus und brach in ein Einfamilienhaus im Albert-Schweizer-Ring ein. Unbekannte Täterschaft schlug hierzu ein im Erdgeschoss befindliches Fenster ein und verschaffte so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 4000,- Euro entwendet. Am Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

