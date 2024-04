POL-PPTR: Einbruchdiebstahl in Apotheke

Trier (ots) - Am Abend des Sonntags, 7. April, gegen 20:40 Uhr, versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Edeka in der Trierer Zurmaiener Straße zu verschaffen. Vermutlich flüchteten die Täter unverrichteter Dinge, als der Alarm auslöste. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290 ...

