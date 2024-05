Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag um 15:34 Uhr kam es in dem Quadrat M7 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der Radfahrer befuhr verbotswidrig den Bürgersteig aus Fahrtrichtung Hauptbahnhof Mannheim. Auf Höhe der dortigen Apotheke fuhr der Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache der in gleicher Richtung laufenden Fußgängerin in den Rücken, worauf diese zu Fall kam. Ohne sich um die gestürzte Fußgängerin zu kümmern setzte der Radfahrer seine Fahrt in Richtung Hauptbahnhof fort. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt (Beckenprellung), wolte jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu dem Unfallverursacher machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1740 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell