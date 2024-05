Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Hockenheim B 39: Rotlichtfahrt endet im Unfall

Mannheim (ots)

Am Freitagabend um 17:15 Uhr fuhr ein 32-jähriger Audi-Fahrer die B39 in Fahrtrichtung Hockenheim entlang. Gleichzeitig befuhr ein 18-jähriger Seat-Fahrer die L560 von Neulußheim kommend in Fahrtrichtung L723. Hierbei missachtete der 18-jMährige das für ihn geltende Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug des 32-jährigen. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war die B39 in alle Fahrtrichtungen gesperrt.

