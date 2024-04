POL-HM: Hoher Schaden nach Diebstahl von ca. 80 Meter Kupferkabel - Zeugen gesucht

Bad Pyrmont (ots) - Am Mittwoch (24.04.2024) kam es zwischen 08:00 Uhr und 12:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Bahnhofstraße in Bad Pyrmont. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter über einen Balkon gewaltsam Zugang zu dem Objekt. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Dabei wurde neben Schmuck auch ...

