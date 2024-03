POL-EL: Uelsen - Zeugen nach Sachbeschädigung "Am Festplatz" gesucht

Lingen (ots) - Am 12.03.2024, gegen 23:35 Uhr kam es in der Schillerstraße zu einer räuberischen Erpressung in einem Kiosk (wir berichteten). Am darauf folgenden Tag kam es erneut, gegen 20:20 Uhr, in einem Kiosk in der Lookenstraße zu einem solchen Delikt. Bei beiden Taten bedrohte der Täter die Angestellte mit einer Schusswaffe und erlangte Bargeld. Bereits am 15.03.2024 konnte der Täter zu den beiden Taten nach ...

mehr