Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Festnahme nach Raubstraftaten

Lingen (ots)

Am 12.03.2024, gegen 23:35 Uhr kam es in der Schillerstraße zu einer räuberischen Erpressung in einem Kiosk (wir berichteten). Am darauf folgenden Tag kam es erneut, gegen 20:20 Uhr, in einem Kiosk in der Lookenstraße zu einem solchen Delikt. Bei beiden Taten bedrohte der Täter die Angestellte mit einer Schusswaffe und erlangte Bargeld. Bereits am 15.03.2024 konnte der Täter zu den beiden Taten nach intensiver Fahndungs- und Ermittlungsarbeit festgenommen werden. Ein Zeuge, der den Täter wiedererkannte, brachte den Ermittler*innen des Zentralen Kriminaldienstes der PI Emsland/Grafschaft Bentheim den entscheidenden Hinweis. Es verhärtete sich in der Folge den Verdacht, dass beide Taten im Zusammenhang stehen. Der 44-jährige Täter wurde dem Haftrichter des Amtsgericht Lingen vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

