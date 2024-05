Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Bike aus Garage entwendet - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

In Borgentreich-Natzungen wurde ein E-Bike gestohlen. Bei einem weiteren blieb es beim Versuch. In dem Zeitraum vom Samstag bis Montag, 4. - 6. Mai, verschafften sich Täter unbefugt Zugang zu einer Garage in der Gartenstraße. In der Garage befanden sich zwei E-Bikes. Eines konnte gestohlen werden, bei einem weiteren schützte das Schloss vor dem Diebstahl. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Jetzt ermitteln die Kollegen der Kripo der Kreispolizeibehörde Höxter und suchen Zeugen. Wer hat in dem Zeitraum von Samstag, 4. Mai, bis Montag, 6. Mai, etwas Verdächtiges beobachten können? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen./rek

