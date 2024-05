Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vorfahrt missachtet - eine verletzte Person

Bad Driburg (ots)

Am Freitag, 3. Mai, kam es in Bad Driburg in einem Einmündungsbereich zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.40 Uhr fuhr eine 52-Jährige aus Brakel mit ihrem schwarzen VW Up auf der Dringenberger Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Sie beabsichtigte auf Höhe der Einmündung zum Konrad-Adenauer-Ring links abzubiegen, um weiter die Dringenberger Straße zu folgen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 82-Jährige aus Bad Driburg mit ihrem Opel auf der Dringenberger Straße, an der Einmündung zum Konrad-Adenauer-Ring. Sie fuhr in die Einmündung und bog links auf den Konrad-Adenauer-Ring ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden 52-Jährigen. Diese verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro./rek

