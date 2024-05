POL-HX: Nachtrag: Vermisste 15-Jährige wieder da

Brakel (ots) - Zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz am Bahnhof in Brakel sucht die Polizei Zeugen. Zwar hatte der unbekannte Verursacher einen Zettel an dem beschädigten Auto hinterlassen, darauf aber falsche Angaben gemacht. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag, 8. April. Eine 62-Jährige hatte um 8.10 Uhr ihren roten VW Golf auf dem Parkplatz am Bahnhof Brakel abgestellt. Als sie gegen 13 Uhr wieder ...

