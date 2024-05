POL-HX: Kind angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Fahrradfahrerin

Höxter (ots) - Eine 18-Jährige fuhr am Donnerstag, 2. Mai, in einem schwarzen Renault Megane auf der B64 von Höxter kommend in Fahrtrichtung Godelheim. Um 6.40 Uhr kam ihr kurz hinter dem Bahnübergang ein Fahrzeug entgegen, das teilweise auf ihrer Fahrspur fuhr und dabei anscheinend ein Kleinkraftrad überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie mit ...

mehr