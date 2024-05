Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto mit fehlendem Reifen angehalten - Unfallstelle gesucht

Beverungen (ots)

Ein Fahrzeug mit kaputtem Reifen und frischen Unfallspuren hat die Polizei Höxter am Freitag, 26. April, aus dem Verkehr gezogen. Aber wo passierte der Unfall? Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen hatten die Polizei informiert, dass ein Auto mit plattem Reifen auf der B 83 von Beverungen in Richtung Godelheim unterwegs sei. Eine Streife konnte das Fahrzeug dort wenig später antreffen und kontrollieren. Reifen und Bremsscheibe vorne links waren nicht mehr vorhanden, die Felge beschädigt. Entsprechende Kratzspuren auf dem Asphalt fanden sich über eine Länge von mehreren Kilometern. Außerdem waren an dem grauen Honda mehrere Kratzer im Lack zu sehen, die von einem frischen Unfall stammen könnten.

Der Fahrer gab an, an der Therme in Bad Karlshafen gestartet zu sein und auf dem Weg bei Herstelle einen Knall wahrgenommen zu haben. Insgesamt machte der 60-jährige Fahrer durch mehrere Verhaltensauffälligkeiten einen desorientierten Eindruck. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel jedoch negativ aus. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe angeordnet, der Wagen abgeschleppt.

Nun bittet die Polizei um weitere Hinweise zu dem grauen Honda Civic, der am Freitag, 26. April, vermutlich in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr die B 83 von Bad Karlshafen bis Beverungen und weiter in Richtung Godelheim befuhr. Hinweise bitte an Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell