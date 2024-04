Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Unfallflucht werden Zeugen gesucht

Bad Driburg (ots)

In der Schützenstraße in Bad Driburg kam zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24. - 25. April, in der Schützenstraße. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen grauen Daimler. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen./rek

