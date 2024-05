Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ausgewichen und gegen Leitplanke geprallt - Zeugen gesucht

Höxter (ots)

Eine 18-Jährige fuhr am Donnerstag, 2. Mai, in einem schwarzen Renault Megane auf der B64 von Höxter kommend in Fahrtrichtung Godelheim. Um 6.40 Uhr kam ihr kurz hinter dem Bahnübergang ein Fahrzeug entgegen, das teilweise auf ihrer Fahrspur fuhr und dabei anscheinend ein Kleinkraftrad überholte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts aus und schrammte dabei seitlich an einer Leitplanke entlang. An ihrem Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug, womöglich ein grauer SUV, setzte seine Fahrt allerdings fort. Auch das überholte Kleinkraftrad ist nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte mit der Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

