Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Größere Menge Cannabis sichergestellt

Grevenbroich (ots)

Am Sonntagmorgen (14.04.), gegen 11:05 Uhr, rief eine Frau die Polizei zu der Örtlichkeit "Unterstraße" in Grevenbroich. Sie gab an, dass sie möglicherweise einen geparkten Pkw beschädigt hätte. Die eingesetzten Beamten suchten den Halter, welcher in der Nähe wohnte, auf und bemerkten dabei vor dem Einfamilienhaus einen starken Cannabisgeruch.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erlangten die Beamten weitere Hinweise, dass der 31-jährige Grevenbroicher mehr als die erlaubte Menge Cannabis bei sich zu Hause hat. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung bestätigte sich der Verdacht. Die Polizisten fanden eine hohe zweistellige Anzahl von Cannabispflanzen und Gegenstände die auf eine professionell geführte Cannabisplantage sowie den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Die Pflanzen und die Gegenstände wurden ebenso sichergestellt wie eine hohe vierstellige Summe an Bargeld. Der Grevenbroicher muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen illegalen Anbaus und Verdachts des Betäubungsmittelhandels verantworten.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

