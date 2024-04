Polizei Hagen

POL-HA: 72-jährige Frau in Haspe durch Projektil einer Druckluftwaffe verletzt - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Eine 72-jährige Frau wurde am Samstagmorgen (13.04.2024) in Haspe mit einer Druckluftwaffe angeschossen und durch das Projektil schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Die in Hagen wohnhafte Frau stand, gegen 10.50 Uhr, alleine an einer roten Fußgängerampel in der Tillmannstraße. Plötzlich verspürte sie einen starken Schmerz an ihrem rechten Unterarm und erkannte dann sofort eine blutende Wunde. Außerdem stellte sie an dieser Stelle ein Loch in ihrem Pullover fest. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme der Verletzung durch hinzugerufene Polizeibeamte kam der Verdacht auf, dass es sich um eine Schussverletzung handeln könnte. Eine anschließende ärztliche Untersuchung im Krankenhaus zeigte, dass in dem Arm der 72-Jährigen ein sogenanntes "Diabolo" steckte. Dabei handelt es sich um Munition, die in der Regel für Luftgewehre oder sonstige Druckluftwaffen verwendet wird. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

