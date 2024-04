Polizei Hagen

POL-HA: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie ohne Führerschein: Iserlohner versucht vergeblich vor Polizisten zu flüchten

Hagen-Mitte (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Samstag (13.04.) gegen 0.45 Uhr auf einen Skoda aufmerksam, der auf der Altenhagener Straße ohne Licht unterwegs war. Die Polizisten gaben dem Fahrer Anhaltesignale, um eine Kontrolle durchzuführen. Zunächst fuhr der 24-Jährige langsam und in leichten Schlangenlinien über die Werdestraße auf einen Parkplatz. Der Mann wendete das Auto jedoch, beschleunigte stark und bog wieder auf die Werdestraße ab. Die Streifenwagenbesatzung folgte dem Skoda mit eingeschaltetem Blaulicht sowie Einsatzhorn. Der Fahrer versuchte weiterhin zu flüchten und beschleunigte den Skoda immer wieder stark, um sich der Kontrolle zu entziehen. Darüber hinaus fuhr der Iserlohner in den Gegenverkehr, um ein anderes Fahrzeug zu überholen.

An der Kreuzung Graf-von-Galen-Ring/Elberfelder Straße musste der 24-Jährige das Auto stark abbremsen, um nicht mit anderen Fahrzeugen zusammenzustoßen, die vor einer roten Ampel warteten. Der Iserlohner stieg daraufhin aus dem Auto aus und rannte davon. Ein Polizist holte ihn nach wenigen Metern ein und brachte ihn zu Boden, sodass dem Mann Handschellen angelegt werden konnten. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille hatte. Darüber hinaus verlief ein Drogenvortest positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten den Skoda, da er frische Unfallspuren aufwies. Derzeit besteht der Verdacht, dass der Mann vor dem Polizeieinsatz eine Unfallflucht beging. Angaben zu einem Unfallort macht der Iserlohner nicht. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat frische Unfallspuren am eigenen Fahrzeug entdeckt oder ist Zeuge einer Unfallflucht geworden, an dem ein Skoda beteiligt war? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen.

Der 24-Jährige erhielt Strafanzeigen aufgrund des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens, Verkehrsunfallflucht, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Trunkenheit im Verkehr. Auch der Halter des Skoda erhielt eine Strafanzeige, da er zuließ, dass der Iserlohner das Auto nutzte, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. (arn)

