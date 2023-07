Ulm (ots) - Am Sonntag gegen 19 Uhr begab sich der 27-Jährige selbständig in eine Ulmer Klinik. Der Verletzte gab an, er sei von einem Unbekannten am Donauufer mit einem Messer verletzt worden. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es zwischen 17 ...

mehr