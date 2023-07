POL-HAM: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 12. Juli, 23.15 Uhr, und Donnerstag, 13. Juli, 5.45 Uhr, in eine Werkstatthalle an der Klutestraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Zugangstür und hebelten in der Halle mehrere Werkzeugschränke auf. Mit mehreren Winkelschleifern im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro als Beute verließen die Einbrecher das Firmengelände in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise ...

