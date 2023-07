Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes A-Klasse nach Einbruch aus Autowerkstatt gestohlen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 12. Juli, 20 Uhr, und Donnerstag, 13. Juli, 8.15 Uhr, in eine Kfz-Werkstatt an der Römerstraße in Höhe der Einmündung Schwelkamp eingebrochen. Sie erbeuteten eine neuwertige Mercedes A-Klasse.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Schwenktor und schlugen anschließend eine Fensterscheibe eines Büros ein, um in das Gebäude zu gelangen. In einem Büroraum durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Aus der Fahrzeughalle entwendeten sie mit einem zuvor aufgefundenen Fahrzeugschlüssel eine Mercedes A-Klasse in weiß-metallic. Das Auto ohne Kennzeichen und dem Baujahr 2022 hat einen Wert von etwa 35.000 Euro.

Hinweise zu dem Einbruch und dem entwendeten Mercedes nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell