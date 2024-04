Polizei Hagen

POL-HA: LKW-Fahrer übersieht Auto beim Einfahren in Kreisverkehr

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntag (14.04.) übersah ein 32-jähiger LKW-Fahrer gegen 23.10 Uhr einen Porsche, als er in einen Kreisverkehr einfuhr. Der Fahrer des Porsche gab an, dass er den Kreisverkehr vom Alten Reher Weg aus befuhr. Plötzlich sei der LKW aus der Straße Am Paulshof in den Kreisverkehr eingefahren und mit ihm zusammengestoßen. Der 26-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, gab jedoch an keine ärztliche Hilfe zu benötigen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell