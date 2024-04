POL-HA: Radfahrer bei Unfall in Haspe verletzt

Hagen (ots) - Am 13.04.2024 um 00.45 Uhr fiel Polizisten auf Streife am Graf-von-Galen-Ring ein PKW auf, dessen Fahrzeugbeleuchtung nicht eingeschaltet war. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-jährige Autofahrer nicht in Besitz eines Führerscheins war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gegen ihn vorgelegt. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 ...

