POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung auf Senior

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Montag in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 15:45 Uhr in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt ein. Die Einbrecher verschafften sich über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Karl-Wilhelm-Straße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie sämtliche Räume und nahmen verschiedene Schmuckstücke sowie eine Spardose samt Inhalt an sich. ...

