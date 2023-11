Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Waghäusel wurde ein 60-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 03:55 Uhr die Triebstraße in Richtung Ortsausgang entlang. An der Einmündung zur Karlsruher Straße missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von links kommenden 60-jährigen Dacia-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der Dacia kam dabei von der Fahrbahn ab und in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers stieß gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer in Richtung Kreisverkehr "Gewerbegebiet Ost" von der Unfallstelle.

Der 60-jährige Dacia-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen SUV, eventuell der Marke BMW, handeln.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung zu setzen.

Alexander Auerbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell