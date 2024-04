Polizei Hagen

POL-HA: Heizöldiebstahl aus einem Mehrfamilienhaus

Hagen (ots)

Am 12.04.2024 um 19.45 Uhr hatte ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Steinhausstraße verdächtige Personen im Keller gemeldet. Es wurden umgehend mehrere Funkstreifenwagen der Polizei entsandt und es konnte zunächst 1 tatverdächtige Person und 10 Kanister mit ca. 30 Litern Heizöl als Inhalt im Treppenhaus / Keller festgestellt werden. Im Verlauf des Einsatzgeschehens ergaben sich Hinweise auf eine weitere Person und ein Fahrzeug, dass sich bereits vom Tatort entfernt haben sollte. Das Fahrzeug konnte durch intensive Fahndungsmaßnahmen durch Kräfte der Polizei angehalten und kontrolliert werden. In dem Fahrzeug konnte weiteres Beweismittel sichergestellt werden. Beide tatverdächtige Personen wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Hagen zugeführt. Das Fahrzeug der Täter wurde sichergestellt und durch ein hiesiges Abschleppunternehmen abtransportiert. Das entwendete Heizöl in den Kanistern wurde nach erfolgter Spurensicherung vor Ort belassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.(TF)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell