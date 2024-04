Polizei Hagen

POL-HA: Männer stehlen Altmetall im Lennetal - Vorläufige Festnahme erfolgt

Hagen-Lennetal (ots)

Am Donnerstag, 11.04.2024, stellten um 13:30 Uhr der Firmeninhaber und ein Angestellter eines Dachdeckerbetriebes in der Straße Große Brenne ein unbekanntes Fahrzeug und zwei unberechtigte Männer auf dem Gelände fest. Die beiden Personen luden zielgerichtet Altmetall aus einem Container, welcher sich auf dem umzäunten Firmengelände befand, in das mitgeführte Fahrzeug. Auf Ansprache reagierten sie und kamen der Aufforderung des Firmeninhabers nach, das Altmetall im Wert von zirka 800 Euro wieder zurück in den Container zu legen. Die hinzugerufene Polizei stellte die Personaldaten der Diebe fest und legte gegen die beiden Tatverdächtigen eine Strafanzeige wegen schwerem Bandendiebstahles vor. Die beiden Tatverdächtigen waren vor Ort geständig und räumten die Tat ein. Einer der beiden Tatverdächtigen (28) wurde vorläufig festgenommen. (ric)

