POL-HA: Unfall mit Verletzten am Bergischen Ring - PKW kommt auf Seite zum Stillstand

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitag, 12.04.2024, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Unfall an der Straßenkreuzung Bergischer Ring / Wehringhauser Straße. Die dortige Lichtsignalanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Ein 43-jähriger VW-Fahrer und eine 57-jährige Nissan-Fahrerin fuhren in die Kreuzung ein und kollidierten. Der VW touchierte anschließend den VW einer 49-Jährigen. Alle Fahrer wurden leicht verletzt. Der erstgenannte Volkswagen kippte durch die Wucht des Aufpralls und blieb auf der Seite liegen. Die Airbags lösten aus. Die Insassen konnten sich eigenständig befreien. Der Sachschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei musste die Unfallstelle zeitweise sperren. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, klärt jetzt das Hagener Verkehrskommissariat. (hir)

